Disney Speedstorm werd in februari 2022 aangekondigd en moest in datzelfde jaar uitkomen. Doordat de game niet goed genoeg werd bevonden door de ontwikkelaar en uitgever, is de kartracer nog steeds niet verschenen. Volgende maand zal het spel wel al speelbaar zijn als early access-titel.

Op 18 april zal er namelijk een early access-versie van Disney Speedstorm beschikbaar worden gesteld, zo heeft Gameloft aangekondigd. Deze versie wordt door middel van drie ‘Founder Packs’ aangeboden en die bestaan uit het volgende:

Standard Founder’s Pack (€29.99) Early access to Disney Speedstorm

Racer unlock: Mickey Mouse, Donald Duck

Additional racer unlock of your choice

4,000 tokens (in-game currency)​

2 Golden Pass credits

Exclusive founding member racing suit for Mickey Mouse, Donald Duck, and the chosen racer

Exclusive founding member kart livery for Mickey Mouse, Donald Duck, and the chosen racer

Exclusive founder’s motto and avatar Deluxe Founder’s Pack (€49.99) Early access to Disney Speedstorm

Racer unlock: Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan

Additional racer unlock of your choice

7,000 Tokens (in-game currency)​

2 Golden Pass credits

Exclusive founding member racing suit for Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan, and the chosen racer

Exclusive founding member kart livery for Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan, and the chosen racer

Exclusive founder’s motto and avatar Ultimate Founder’s Pack (€69.99) Early access to Disney Speedstorm

Racer unlock: Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan, Captain Jack Sparrow, and Hercules

Additional racer unlock of your choice

12,000 Tokens** (in-game currency)​

Three Golden Pass credits

Exclusive founding member racing suit for Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan, Captain Jack Sparrow, Hercules, and the chosen racer

Exclusive founding member kart livery for Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan, Captain Jack Sparrow, Hercules, and the chosen racer

Exclusive founder’s motto and avatar

Kart wheels and wings for Donald Duck kart Pre-Order Bonuses Toontech Early Bird – Donald Duck kart livery

Early Bird – Donald Duck racing suit

De ontwikkelaar hoopt op veel feedback, zodat ze dat mee kunnen nemen naar de uiteindelijke free-to-play versie. Wanneer die precies zal verschijnen is nog steeds niet bekend. Er is wel een nieuwe trailer vrijgegeven ter ere van dit nieuws. Deze trailer check je hieronder.