De Game Developers Conference 2023 is in volle gang en dat betekend dat we weer een kijkje in de keuken van ontwikkelaars rondom de wereld krijgen. NCSOFT heeft besloten om tijdens deze conferentie nieuwe beelden te tonen van diens interactieve ‘filmgame’ die momenteel bekendstaat als Project M.

De trailer werd getoond als onderdeel van Epic Games’ State of Unreal, de openingssessie van de GDC van dit jaar. De sessie diende als manier om de diverse tools en mogelijkheden van Unreal Engine te tonen. Het is niet zo gek dus dat Project M getoond werd, want die game belooft een plaatje te worden als we de laatste beelden mogen geloven.

In de nieuwe trailer zien we een digitale versie van NCSOFT’s CCO, Taekjin Kim, die ons meeneemt door de wereld en gameplay van Project M. Deze digitale versie was ontwikkeld met behulp van NCSOFT’s eigen AI-technologie. Niet alleen het grafische aspect, ook de stem van het ‘personage’ was gegenereerd door een text-to-speech AI.

Volgens CSO Songyee Yoon zal Project M gebruik maken van de kracht van AI en graphicstechnologie zoals dat nog nooit eerder is gedaan, iets dat wordt ondersteund door Unreal Engine.

“Project M is our latest innovation, harnessing the power of cutting-edge AI and graphics technology to an unprecedented level. “With the help of Unreal Engine, we have achived our vision for Project M with seamless integration of our foundational AI technology, resulting in breathtaking detail.”

Project M is een actie-avontuurproject dat veel interactieve elementen zal bevatten. Het spel is momenteel in ontwikkeling voor ‘consoles’, maar welke consoles dit dan precies moeten zijn is niet bekendgemaakt. Ook is nog niet bekend wanneer het spel zal worden uitgebracht.