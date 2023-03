Het begint steeds drukker te worden op de virtuele voetbalmarkt. Waar FIFA van EA en Pro Evolution Soccer van Konami jarenlang domineerden, lijkt die positie nu langzaam maar zeker te vervagen. Konami sloeg de plank met eFootball redelijk mis en ook EA zit in de problemen met FIFA, omdat ze de licentie van FIFA niet meer hebben. Voetbalbond FIFA gaat nu ook zelf een voetbalgame maken en ook nieuwkomer UFL is al enige tijd in de maak.

Van die laatstgenoemde horen we maar weinig, maar daar komt gelukkig verandering in. Ontwikkelaars STRIKERZ en XTEN LIMITED hebben namelijk acht minuten aan gameplay van de aankomende voetbalgame getoond. Het gaat hier om alphabeelden, die echter wel een duidelijk beeld geven van wat je ongeveer mag verwachten. Grafisch ziet de game er prima uit en het lijkt erop dat het tempo wat lager ligt dan dat van de FIFA-games, maar dat er wel meer snelheid in de schoten zit. In de gameplay zien we twee ploegen het tegen elkaar opnemen en allerlei aspecten van de game voorbijkomen.

Aan het einde van de video is er ook een korte, maar grappige compilatie te zien van bugs en glitches die in de huidige build zitten.