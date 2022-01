Jarenlang was de strijd tussen Pro Evolution Soccer en FIFA hevig, waarbij de eerstgenoemde regelmatig qua gameplay goed wist te scoren, maar FIFA natuurlijk de licenties had. Ook is het weleens andersom geweest, maar de titanenstrijd is min of meer verdwenen. FIFA 22 is dé game voor het voetbal, daar waar Konami een flater sloeg met eFootball 2022, wat een drama bleek te zijn.

Ondertussen wordt er al enige tijd gewerkt aan de voetbalsim UFL, die het dit jaar tegen de twee gevestigde namen wil gaan opnemen. Afgezien van een aankondiging vorig jaar hebben we weinig van de game vernomen, maar die stilte is nu doorbroken middels een eerste video. Deze laat de eerste gameplay van UFL zien.

Het betreft hier een free-to-play footie die naar eigen zeggen ook ‘fair to play’ is, wat natuurlijk een sneer is richting EA omtrent Ultimate Team van FIFA. Dat element komt ook terug in UFL, maar kent een andere structuur, waardoor het meer eerlijk is om spelers te bemachtigen.

De game zal zowel online als offline gespeeld kunnen worden en de belangrijkste modus is de Online Football League, waarin je met je eigen samengestelde team tegen andere kunt spelen. De uiteindelijke game zal over ongeveer 5.000 voetballers beschikken, waarbij je jouw elftal kunt aanvullen met nieuwe spelers door de game te blijven spelen.

Verder zal de game over een Team Pass beschikken, wat wellicht de bekende ‘Battle Pass’ is en qua samenwerkingen hebben niet de minste namen zich aan deze titel verbonden. Zo zijn Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Roberto Firmino en Oleksandr Zinchenko beschikbaar. Clubs die je zoal treft in de game zijn: West Ham United, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Beşiktaş, Monaco, Celtic en Rangers.