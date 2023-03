Na bijna 30 jaar is de deal tussen FIFA en EA over, waardoor de FIFA-games van EA niet langer zo genoemd mogen worden. Beide partijen kwamen niet uit de prijs voor de licentie en dus besloot EA om de franchise voort te zetten onder de naam EA Sports FC. De FIFA gaat op zijn beurt met z’n eigen naam aan de slag en komt ook met games.

FIFA-baas Gianni Infantino werd onlangs herkozen als president van de voetbalbond en tijdens zijn overwinningsspeech sprak hij kort over de aankomende game. Tijdens de toespraak beweerde hij dat dit de beste ‘e-game voor elke jongen of meisje’ zal worden. Volgens de verslaggeving zal de eerste nieuwe FIFA-game in 2024 verschijnen en dan de strijd aangaan met EA Sports FC 25.

Details over de nieuwe FIFA-game zullen snel volgen.

Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA’s name)

“The new FIFA game – the FIFA 25, 26, 27 and so on – will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon.”

— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 16, 2023