FIFA 23 is als het op competities, toernooien en meer aankomt een rijkelijk gevulde game. In het kader van het wereldkampioenschap voetbal eind vorig jaar, werd er ook een gloednieuwe modus toegevoegd en het lijkt nog niet gedaan met additionele content.

Volgens Insider Gaming zal de NWSL naar FIFA 23 komen later deze maand. De release zou gepland staan voor 14 of 15 maart en dit baseert de site op bronnen die in het verleden al accuraat waren over aanstaande FIFA updates.

De NWSL is de National Woman’s Soccer League van de Verenigde Staten en die staat al geruime tijd op de planning. Dat het er aankomt was dus al bekend, maar we zaten nog op een releasedatum te wachten die nu ook is onthuld. Of het klopt is afwachten uiteraard.