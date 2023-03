Vorige week werd via insider Tom Henderson al duidelijk dat de NWSL (National Women’s Soccer League) naar FIFA 23 zou komen en daarbij werd ook de releasedatum van 15 maart genoemd. Dit blijkt te kloppen, want EA heeft via persbericht de uitbreiding voor FIFA 23 officieel aangekondigd.

De NWSL is de belangrijkste vrouwencompetitie van de Verenigde Staten in het professionele voetbal. Het gaat hier om een toevoeging van alle 12 NWSL-teams, die beschikbaar zullen zijn in Kick Off, Tournament Mode, Head to Head-seizoen/Coöp-seizoen en Online Friendlies.

Tevens worden er vier NWSL-stadions toegevoegd en uiteraard ontbreekt het niet aan de originele tenues, starheads, trofeeën en vieringen. De toevoeging zal gratis zijn voor iedereen die FIFA 23 in bezit heeft.