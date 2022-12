Voordat het wereldkampioenschap voetbal van start ging, liet EA Sports er een FIFA 23 simulatie op los. Deze simulatie voorspelde dat Argentinië de wereldbeker zou winnen en na de zinderende finale tegen Frankrijk is dat inderdaad uitgekomen. Dit betekent dat de simulaties in FIFA voor de vierde keer op rij correct zijn geweest.

Daarmee begint het toch wat eng te worden, want keer op keer heeft de simulatie in FIFA het correct. Best bijzonder. EA doet hetzelfde trouwens met de Super Bowl, maar dan in de Madden franchise. Daarin is het iets minder succesvol, want van de laatste 11 hadden de simulaties er slechts vijf correct.

Als we naar de NHL Stanley Cup kijken, heeft EA Sports het met een NHL simulatie vijf keer op rij verkeerd gehad. Met andere woorden: de simulaties in FIFA zijn met afstand het meest betrouwbaar.