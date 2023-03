Far Cry 5 verscheen in 2018 en hierin nam je het op tegen Joseph Seeds cult aan fanatiekelingen en zeer streng gelovigen. Niet zo lang geleden was de game 5 jaar oud en dat vierde Ubisoft met een gratis current-gen upgrade. Current-gen eigenaren kunnen hierdoor aan de slag in de Far Cry 5 wereld met 60fps en een verhoogde resolutie als je op de Xbox Series X speelt. Die update lijkt zijn vruchten af te hebben geworpen, want er is een nieuwe mijlpaal bereikt door Far Cry 5.

Via de onderstaande Tweet deelde Ubisoft namelijk dat meer dan 30 miljoen spelers Far Cry 5 hebben gespeeld. Dat is een indrukwekkend aantal voor de Franse uitgever/ontwikkelaar. Afgelopen weekend kon je de game ook gratis uitproberen en Far Cry 5 maakt onderdeel uit van de PlayStation Plus Extra collectie en Game Pass, wat ook zorgt voor een boost in aantal spelers.