Een nieuwe maand betekent nieuwe gratis titels om binnen te halen met jouw Xbox Live Gold abonnement. Komende maand zijn de titels Out of Space en Peaky Blinders: Mastermind beschikbaar. Out of Space is downloadbaar vanaf 1 april tot en met 30 april terwijl Peaky Blinders: Mastermind vanaf 16 april te downloaden zal zijn tot en met 15 mei.

Out of Space is een titel met de focus op coöp. Met maximaal vier spelers online of samen op de bank moet je proberen om jullie gezamenlijke woning in de ruimte aan de gang te houden. Peaky Blinders: Mastermind is een strategische titel gebaseerd op de populaire serie. Voor meer informatie over die titel verwijzen we jullie graag naar onze review.