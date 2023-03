De E3 zal dit jaar officieel niet doorgaan, zo werd afgelopen nacht bekend. Jammer, maar met Summer Game Fest en genoeg showcases die gepland staan zullen we ons deze zomer niet vervelen. Via GamesIndustry.biz heeft de Entertainment Software Association (ESA) tekst en uitleg gegeven over het annuleren van de beurs.

Volgens executive director Stanley Pierre-Louis begon de organisatie sterk aan de beurs, ook omdat er interesse was vanuit uitgevers, media en andere partijen in de industrie. Uiteindelijk bleek dit echter tot uitdagingen te leiden die te groot waren om te overkomen.

Twee factoren die een rol spelen is dat de ontwikkeltijd van games lastiger in te schatten is sinds het begin van de corona pandemie, daarnaast is het economisch momenteel een slagveld met veel ontslagen, veranderingen en meer. Er is domweg minder geld, waardoor uitgevers hun investeringen opnieuw zijn gaan evalueren.

Komt de E3 in 2024 terug is de grote hamvraag. Hierop zegt Pierre-Louis dat de ESA zich blijft inzetten voor het aanbieden van een platform waar de industrie wat aan heeft. Tegelijkertijd moeten ze wel de juiste balans zien te vinden en dit betekent dat ze gaan luisteren naar wat de industrie wil.

Met andere woorden: het is hoogst onzeker en het kan heel goed zijn dat dit het einde van de E3 is.