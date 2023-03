Het hing al even in de lucht nadat Microsoft en Nintendo hadden aangekondigd niet op de E3 aanwezig te zijn en het terugtrekken van Ubisoft, maar het officiële woord is er nu uit: de E3 van 2023 is officieel geannuleerd.

Met de twee grote consolemakers als afwezig op de beursvloer en Sony die sowieso al een aantal jaar niet meer langskomt, was de E3 vooral afhankelijk van andere uitgevers. Dat hebben ze kennelijk niet rond kunnen krijgen, waardoor ze de handdoek in de ring gooien.

Het terugtrekken van Ubisoft zal wellicht een rol gespeeld hebben. Net zoals dat SEGA aangaf niet aanwezig te zijn, waardoor het aantal potentiële partijen steeds verder afnam.

De organisatie werd dit jaar vanuit de ESA in samenwerking met ReedPop – ervaren met gamebeurzen organiseren – opgezet, maar dat mocht niet baten. Of dit het definitieve einde van de E3 is, is niet bekend. Dit jaar in ieder geval dus geen fysieke en digitale beurs. Als alternatief is er wel Summer Game Fest.