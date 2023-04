Recentelijk verscheen de laatste trailer van The Super Mario Bros. Movie die er nu echt wel bijna zit aan te komen. Over enkele dagen, op 5 april, is het namelijk zo ver, dan verschijnt de film in de bioscoopzalen. Om dit te vieren is er een nieuwe tv-spot verschenen die ons nog een klein beetje meer van de film toont, vooraleer die op het witte doek verschijnt.

De spot bevat ook een aantal leuke easter eggs, zoals een verwijzing naar de originele Donkey Kong-game of het melodietje van Luigi’s GameCube ringtone. Bekijk hieronder zeker even de korte, maar krachtige tv-spot en wie weet spot jij nog wel een aantal andere easter eggs.