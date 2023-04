Vorig jaar werden we nog verwend met The King of Fighters XV, het nieuwste deel in de bekende franchise van fighting games, maar dat wil niet zeggen dat eerdere delen vergeten worden door de ontwikkelaar. SNK haalt nu immers The King of Fighters XIII even ‘van onder het stof’ en brengt die game opnieuw uit als ‘The King of Fighters XIII: Global Match’.

The King of Fighters XIII verscheen in 2010 als een arcade game in Japan, maar kreeg in 2011 ports voor de Xbox 360 en PS3. In de jaren die daarop volgden, kwamen er ook nog een mobiele versie en een pc-versie bij. Met de komst van Global Match zal de game nu dus ook speelbaar zijn op de PS4 en Switch én deze nieuwe versie heeft bovendien verbeterde online functies.

Een concrete releasedatum is nog niet gegeven, maar we weten wel al dat er een open beta op de planning staat voor komende zomer. Bekijk hieronder een trailer (let op: er komen veel flitsende beelden in de trailer voor).