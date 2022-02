Review | The King of Fighters XV – The King of Fighters franchise is niet geschikt voor het zwakke hart. De games zijn vrij pittig te noemen door het complexe combosysteem en het wordt niet voor niets de Dark Souls onder de fighters genoemd. De ondergetekende heeft dit vooral geweten met The King of Fighters XIII, de laatste game in de franchise die een klassieke 2D grafische stijl had. Een game die er nu nog steeds leuk uitziet, wat niet echt gezegd kan worden over The King of Fighters XIV, helaas niet beschikbaar op de Xbox consoles. Deze maakte de stap naar 3D visuals en dit was nou niet bepaald een schot in de roos. Met de nieuwste telg in de serie, The King of Fighters XV, zijn er op grafisch vlak een hoop verbeteringen te zien, maar ook de gameplay en personages zullen een paar veranderingen met zich meebrengen. Is het echter genoeg om alle verwachtingen te breken?

Shun’ei vs. Isla!

The King of Fighters XV gaat qua verhaal direct verder na het vorige deel. ‘Verse’, een grote duivel-achtige entiteit wist nogal wat heiboel te veroorzaken tijdens het King of Fighters toernooi. Dit toernooi werd georganiseerd door Antonov, een rijke Rus die uiteindelijk ook verslagen werd in dit toernooi. In het kort kwam het erop neer dat Antonov de laan uit werd gestuurd en Verse (soort van) verslagen werd. Wat Verse zo intrigerend maakt, is dat dit de slechte wederhelft van Shun’ei blijkt, een jonge vent met bijzondere krachten (rare armen genaamd ‘Amplified Specters’, die een handje bijdragen aan het knokken). The King of Fighter XIV was dan ook het begin van de Shun’ei saga die wordt voortgezet in dit nieuwe deel.



De game begint dat ene Anastasia de boel heeft overgenomen en een nieuw King of Fighters toernooi organiseert. Tijdens dit nieuwe toernooi maken we kennis met onder anderen Dolores, die geïnteresseerd is in Verse. Ook Isla behoort tot dit team (Team Rival) en bezit dezelfde soort krachten als Shun’ei. Lekker mysterieus allemaal en het is een verhaal dat je zelf mag zien te ontrafelen, maar de algehele presentatie van dit gebeuren is vrij middelmatig. Dat is jammer, want het verhaal op zich is erg genietbaar, ook via de verschillende andere teams waarmee je de Story modus kan uitspelen. Bovendien is het eindbaasgevecht ook erg tof en daarom is het zonde dat de algehele presentatie niet als een knaller gebracht wordt. Het is wat gebrekkig in de uitvoering, maar weet wel dat we er ondanks dat plezier aan beleefd hebben.

Toegankelijkheid eist zijn tol

Er komt ontzettend veel om de hoek kijken bij The King of Fighters XV. Elk van de 39 vechters (13 teams van 3) kunnen behoorlijk wat uit hun mouw schudden. Zo heb je uiteraard je normale stoot en trap combo’s (Light Punch, Heavy Punch, Light Kick en Heavy Kick), die je met richting-inputs kunt combineren tot Specials. Vanaf hier wordt alles een stukje lastiger. Je hebt ook de mogelijkheid om (MAX) Super Specials uit te voeren en Climax Super Special moves. Dit was voorheen in de franchise een vrij pittige bedoeling om met bijvoorbeeld je etokki arcade stick (of controller) uit te voeren, maar daar zijn nu zijwieltjes aan toegevoegd. Zo zijn er Rush aanvallen: deze bestaan uit drie keer een LP uitvoeren, waarbij de laatste input zal bepalen wat je doet. Om een idee te geven: je kunt bijvoorbeeld drie keer LP, gevolgd door HP doen om een Super Special move te gebruiken. Voor je sterkste aanval dien je simpelweg vier keer LP achter elkaar te rammen, waardoor het gemakkelijker wordt. Jammer is ook dat bij elke vechter het uitvoeren van een Climax Super Special op dezelfde manier gaat, hoewel iedereen erg uiteenlopend is qua stijl. De variatie in speciale moves is hierdoor minder geworden.

Het feit dat dit kan doet ons erg achter ons oor krabben. The King of Fighters franchise heeft altijd zijn charme gehad door de pittigheid, wat nu deels ingeleverd wordt door een deel van zijn gameplay toegankelijker te maken. We snappen dat de ontwikkelaar/uitgever een zo breed mogelijk publiek wil aanspreken en dat deze game als een mooie instap kan dienen. Toch doet het deels afbreuk aan de reputatie van een ‘moeilijke en uitdagende’ fighting game. Niet getreurd, er is nog altijd een onderdeel wat het kaf van het koren doet scheiden. De cancel moves zijn namelijk nog altijd van de partij: tijdens elk move die je eruit gooit, kan je snel een andere move inzetten om de vorige te cancelen en daarmee een andere combo te beginnen. Door de strakke timing vergt dit ontzettend veel oefenen en dan haal je pas echt alles uit deze game. Dit kernelement is gelukkig wel onveranderd gebleven, waardoor het The King of Fighters gevoel er nog steeds wel in zit.

Karige content

Eerder lieten we al vallen dat je met veel personages de Story modus kan doorlopen. Er is echter meer te doen in deze game. Als je een nieuwkomer bent, is het aan te raden de Tutorial te spelen. Je krijgt zo elke soort move te leren op een simpele manier. Heb je dit eenmaal door, dan kan je daarna natuurlijk vele uren in de Training investeren om de vele verschillende vechters onder de knie te krijgen en combo’s uit te proberen. Een ander onderdeel wat je helpt beter te worden is Mission. Elke vechter heeft een vijftal Challenges, waarin je ingewikkelde combo’s op correcte wijze dient uit te voeren. Je leert via de Missions op een mooie manier de strakke timing van het vecht/combosysteem onder de knie te krijgen. We kunnen niet ontkennen wat teleurgesteld te zijn in het aantal Challenges per vechter. In The King of Fighters XIII waren dit er namelijk tien per personage, dat voor zeer uiteenlopende leermomenten zorgde.

Ben je na al dat trainen warmgelopen, dan kun je tegen je maten in de Versus modus offline knokken. Online is het natuurlijk andere koek. Je hebt verschillende opties om online een potje te vechten. Voor je dit kan doen, kan je door middel van voorrondes tegen AI bepalen wat je online rank zal zijn. Dit om zo eerlijk mogelijk gematched te worden met iemand via Ranked of Casual Matches. Je kunt van tevoren ook je team instellen (vaste KOF teams of eentje zelf samengesteld), alsook een solo personage kiezen. Daarnaast dien je je speelstijl hier te specificeren en je regio in te stellen. Het is alleen jammer dat wij op dit moment binnen Europa amper tegen iemand kunnen vechten of erg lang moeten wachten. Zo moeten wij nu tegen wereldwijde tegenstanders vechten wat betekent dat we erg veel lag ondervinden. Hoewel de game gebruikmaakt van rollback netcode (zeer fijn), is het met de hoeveelheid latency die we hebben dweilen met de kraan open. Naast competitief knokken, heb je ook nog de mogelijkheid een eigen Room aan te maken en mensen uit te nodigen, hetzij voor potjes knokken of om gewoon met elkaar te trainen. Qua online functionaliteiten werkt het allemaal erg goed, maar het is momenteel online nog wat rustig in onze regio.

Grafisch erg verzorgd

Hoewel de content wat karig aanvoelt, kunnen we niets anders dan lof uitspreken over de grafische presentatie van de game. Met een solide [email protected] (zowel op de Xbox Series X|S als op de PlayStation 5), draait de game als een zonnetje. Dus hier kunnen we kort over zijn. Essentieel natuurlijk, doordat het vechtsysteem met extreem strakke timing werkt. Door de goede performance van de game (op beide platformen) hebben wij geen smokkelende frames of foutieve inputs kunnen bespeuren. Voor de rest is de opgepoetste 3D stijl ook uiterst geslaagd te noemen. De vele kleuren in de meer dan 13 levels waarin je kunt vechten zijn erg mooi om te zien (en gevarieerd), waarbij alle personages geweldig zijn afgewerkt. De dames hebben bijvoorbeeld extra physics die ronduit fenomenaal zijn uitgewerkt, dus een extra punt hiervoor is op zijn plek. Doe daar nog een enthousiaste aankondiger bij met een zeer opfleurende OST en The King of Fighters XV weet van het geheel een subliem feestje te maken. Dat is als je eenmaal in een potje zit, want de algehele presentatie van de game is wat simplistisch te noemen.

Gereviewed op: Xbox Series X|S

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, PlayStation 5, pc