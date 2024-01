Het is ondertussen bijna twee jaar geleden dat The King of Fighters XV verscheen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar dat wil niet zeggen dat het daar bij gebleven is. Regelmatig verschenen er nog nieuwe vechters en nu is er zelfs nog een nieuwe strike aan de game toegevoegd.

De onderstaande video geeft een goede uitleg wanneer deze strike nuttig is, maar ook wat de zwakke plekken zijn van de slag. Deze nieuwe slag zal je de helft van je Power Gauge bar kosten, maar indien je de tegenstander weet te raken, krijg je deze halve bar wel terug, ongeacht of hij de aanval weet te blokken of niet.

De update die de Advance Strike zal toevoegen verschijnt op 30 januari.