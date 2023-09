Er komt een nieuwe fighter aan voor The King of Fighters XV en heel lang laat hij niet meer op zich wachten: ontwikkelaar SNK heeft namelijk aangekondigd dat het volgende DLC-personage op 12 september aan het rooster zal worden toegevoegd. Maak kennis met Duo Lon.

Duo Lon is geen onbekende in de franchise: deze mysterieuze man is lid van de ‘Hizoku’, een groep sluipmoordenaars. Hij deinst dan ook niet terug voor een moord meer of minder. Zoals gebruikelijk is bij het aankondigen van een nieuw personage, krijgt Duo Lon ook zijn eigen trailer die je onderaan dit bericht kunt bekijken.