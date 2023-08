The King of Fighters is voor de fightingpuristen onder ons een prima uitlaatklep. Ondanks dat de serie niet hetzelfde ‘mass appeal’ heeft als bijvoorbeeld Street Fighter of Tekken, zorgt SNK er over het algemeen wel voor dat de games nog lang na de lancering van nieuwe content worden voorzien. Zo mogen we nu op 8 augustus een nieuwe fighter verwachten in de vorm van Najd.

Maar je weet hoe het gezegde gaat: ’the best things come in twos’. Daarom kondigt SNK met onderstaande trailer ook nog eens aan dat we deze herfst nóg een fighter mogen verwelkomen. Dat zal dan Duo Lon worden. Mocht je The King of Fighters XV al een tijdje niet meer hebben gespeeld, lijkt dit het beste moment om jouw fightstick weer eens even af te stoffen.