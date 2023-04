SNK heeft aangekondigd dat DLC-personage Kim Kaphwan vanaf 4 april beschikbaar zal zijn. Daarnaast zullen alle spelers later deze zomer aan de slag kunnen met het personage Goenitz, dat gratis zal worden toegevoegd.

Het nieuws maakte SNK bekend middels een trailer, waarin niet alleen de twee eerdergenoemde personages werden genoemd, maar ook bekend werd gemaakt dat cross-play aankomende lente zal worden getest middels een open beta. Naast Goenitz komen er aankomende zomer ook nog twee nieuwe DLC-personages uit die al eerder waren aangekondigd: Sylvie Paula Paula en Najd.

The King of Fighters XV is nu beschikbaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken.