Het was al eerder aangekondigd dat The King of Fighters XV een tweede seizoen zou krijgen mét uiteraard nieuwe personages om mee te vechten. Dat tweede seizoen ging begin dit jaar van start en binnenkort mogen we een nieuwe vechter verwelkomen: Kim Kaphwan.

Kim Kaphwan is een oude bekende in de franchise, want hij dook al meermaals op in de The King of Fighters- en Fatal Fury-games. Deze taekwondo-expert krijgt nu ook zijn eigen trailer, waarin hij zijn beste moves kan tonen: bekijk hem hieronder in actie. Kim Kaphwan wordt in de loop van de lente van 2023 aan de game toegevoegd.