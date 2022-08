SNK heeft het tweede seizoen van The King of Fighters XV aangekondigd en ook de komst van drie nieuwe DLC-personages: Haohmaru, Darli Daggeer en Nakoruru. Die namen klinken misschien bekend, het zijn namelijk personages van SNK’s andere franchise: Samurai Shodown. Team Samurai wordt ergens dit najaar uitgebracht. De aankondiging komt een dag na de release van de Team Orochi DLC.

Het tweede seizoen van The King of Fighters XV zal van start gaan in 2023 met Shingo Yabuki en Kim Kaphwan al bevestigd als nieuwe personages. Daarnaast zal SNK tijdens het tweede seizoen ook cross-platform support toevoegen.