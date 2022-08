The King of Fighters XV is alweer even uit en morgen worden er drie ‘nieuwe’ personages aan de game toegevoegd als extra downloadbare content. De personages zullen je echter wel bekend voorkomen, aangezien het gaat om vechters van Team Awakened Orochi. Zo keren Chris, Shermie en Yashiro terug in verschillende gedaantes. De teaser trailer toont jammer genoeg alleen hun nieuwe outfits en geeft dus geen hints over hun nieuwe movesets.

Het pakket zal op 8 augustus lanceren, maar dit is niet alles. SNK kondigde ook aan dat het werkt aan het toevoegen van cross-play tussen alle platformen. Deze update staat voor ergens in 2023 gepland en op dit moment is cross-play alleen beschikbaar tussen de PlayStation 4 en PlayStation 5.

The King of Fighters XV is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder zeker nog even de trailer van Team Awakened Orochi.