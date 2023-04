Dik een jaar geleden verscheen het laatste deel in The King of Fighters franchise. The King of Fighters XV deelde rake klappen uit en dat was ook terug te zien in onze review, waarin we schreven tevreden met het resultaat te zijn. Nu de game al lange tijd uit is, heeft SNK plots een demo uitgebracht.

De timing is wat opmerkelijk gezien de game al lange tijd uit is, maar beter laat dan nooit zeggen we maar. De demo is nu beschikbaar in de PlayStation Store voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Hierin kan je aan de gang met maar liefst 15 vechters en dat is een prima aanbod wat ons betreft.

Via deze link kan je direct naar de PlayStation Store om de demo te downloaden.