Special | In gesprek met Yasuyuki Oda – Producer van The King of Fighters XV – Het is momenteel de beste tijd voor elke liefhebber van fighting games. Street Fighter VI komt er spoedig aan, Tekken (8?) heeft een mysterieuze teaser gekregen, hoogstwaarschijnlijk komt er een nieuwe Virtua Fighter en natuurlijk hebben we nog een paar titels die relatief recent zijn uitgekomen. Zo heeft Guilty Gear -Strive- een record aantal exemplaren verkocht en de free-to-play game MultiVersus is uitermate populair. Daartussen bevindt zich The King of Fighters XV, die wij een goede score hebben gegeven in onze review. We hebben met niemand minder dan Yasuyuki Oda een leuk gesprek gehad omtrent de huidige situatie betreffende fighting games en natuurlijk (de toekomst van) The King of Fighters.

Een sterk begin

Yasuyuki Oda is een grootheid binnen de fighting scene. Een behoorlijk statement, maar hij heeft aan de meeste grote fighting games gewerkt. Zo begon hij zijn carrière met Fatal Fury Special. Hij was onder meer ook de battle designer van Street Fighter IV en hij nam gaandeweg de rol over van game designer en director tijdens ditzelfde project. Ook was hij game designer bij Street Fighter X Tekken en uiteindelijk de director van The King of Fighters XIV. Tussen deze projecten heeft hij nog veel meer gedaan, dus dat getuigt wel van enige ervaring in het genre. De laatste drie grote projecten waren Samurai Shodown (2019), hij hielp mee aan de Terry Bogard DLC voor Super Smash Bros. Ultimate en nu is hij de producer van The King of Fighters XV. Daarop vroegen wij van welk project hij het meest geleerd heeft en wat hij het meest interessant vond om te doen. Een vrij logisch antwoord was Fatal Fury Special. Hier begon hij zijn carrière immers mee en daarmee legde hij een essentiële basis binnen het designen van fighting games. Denk aan het gebruik van hitboxes, hit detections, animaties en wat al niet. Een zeer leerzame periode, die ervoor gezorgd heeft dat hij alleen maar meer is gegroeid in wat hij doet.

Iets wat altijd een opgave is tijdens het ontwikkelen van een fighting game, is de balans tussen de verschillende personages. Hierdoor kwamen we op het punt dat het belangrijk is dat fighting games van tegenwoordig heel erg de balans proberen te zoeken tussen toegankelijkheid voor nieuwe spelers, terwijl de hardcore gamers ook aan hun trekken moeten kunnen komen. Zo moeten zij een vrij complex systeem kunnen leren en uiteindelijk deze kunnen masteren met genoeg voldoening. Yasuyuki Oda is ervan overtuigd dat deze balans vooral goed is gevonden in The King of Fighters XV. De paar overeenkomsten qua moves bij personages zorgen ervoor dat nieuwkomers gemakkelijker meerdere personages kunnen doorgronden en minder geïntimideerd worden door een hoge leercurve. Aan de andere kant is het zo dat hardcore gamers nog altijd een “zeer complex systeem voorgeschoteld krijgen, dat je niet zo makkelijk onder de knie krijgt. Toch wel één van de meest complexe gameplay elementen in het fighting genre”, aldus Oda-sama.

SNK is voor altijd

Een groot punt van discussie is dat Sony vrij waardeloos omgaat met bepaalde legacy content. Metal Gear Solid 4 kan je simpelweg niet native op een moderne thuisconsole spelen, alsook niet op pc via normale (retail) en legale manieren. Binnen het fighting genre is hier ook het een en ander gebeurd. Zo is #FreeMvC2 in het leven geroepen, een beweging op Twitter die door Twitchstreamer Maximillan_Dood is gestart. Dit omdat je Marvel vs. Capcom 2 gewoonweg niet in de PSN Store, Microsoft Store of op enige pc platform kunt aanschaffen. Hetzelfde geldt ook voor Street Fighter Third Strike, die enkel native op de PS3 en Xbox 360 te spelen is. Mocht je deze consoles niet (meer) hebben, dan is er wederom geen traditionele manier om hieraan te komen.

Het gaat hier om vechtgames die allemaal een zeer grote aanhang hebben, uiterst goed zijn en veel hebben betekend voor het fighting genre. Daarop vroegen wij aan Oda-sama of zoiets dergelijks niet zal gebeuren met de SNK titels. Geruststellend en al lachend zei Oda dat SNK zo’n beetje alle titels beschikbaar heeft via Steam en zoveel hiervan ook op de consoles beschikbaar heeft. The King of Fighters XIII zal je dus altijd kunnen spelen en SNK streeft er ook naar om legacy games zo toegankelijk mogelijk te houden voor elke soort gamer.

Renaissance van het fighting genre

Het is een ware opstand voor het fighting genre. Alle grote franchises zijn teruggekeerd of keren weer terug op relatief korte termijn. Daarbij mogen we ook wel stellen dat er meer spelers dan ooit zijn die dit genre spelen. Al is het alleen al dat we MultiVersus hierin de eer moeten geven. Hierop vroegen wij aan Oda hoe SNK kijkt naar bijvoorbeeld de ontwikkelingen omtrent MultiVersus. Zou SNK kunnen overwegen om ook een free-to-play game uit te geven? Free-to-play is een prima model en hier valt financieel ook genoeg in te winnen, maar het is wel altijd een tijdelijk bestaan. Zo zegt Oda-sama: “De grootste angst en zorg van F2P is dat je na een bepaalde tijd met de servers zit opgescheept. Eens trek je de stekker eruit en is je game weg. Na twintig of dertig jaar ben jij deze content kwijt en ook voor de speler die er veel (financieel) in geïnvesteerd heeft is dan alles weg.”

SNK ziet veel liever dat hun games niet in vergetelheid verdwijnen en blijft ze jaren na dato beschikbaar stellen, wat aansluit op het vorige antwoord omtrent legacy content. En daarbij is Yasuyuki Oda ook van mening dat de groep spelers die free-to-play games speelt toch wat anders is dan mensen die Street Fighter of bijvoorbeeld Tekken spelen. Je zou het kunnen omschrijven als wat meer casual ten opzichte van de meer hardcore andere games. Het is gewoon anders, wat meer recreatief te noemen in dit geval. SNK en Oda willen eigenlijk dus dat spelers meerdere keuzes hebben en hierin is MultiVersus iets wat het repertoire binnen het fighting genre doet verbreden. Dat is alleen maar prima, zo is er überhaupt meer ‘overflow’ te vinden binnen de verschillende vechtgames van nu, wat Oda deels vooral opmerkte tijdens Evo 2022. Oda (die net zo enthousiast was over het succes van Evo 2022 als wij) is daarom erg benieuwd hoe Evo 2023 er uit zal zien.

De toekomst van The King of Fighters

Brutaal als dat wij zijn, vroegen wij natuurlijk hoe het er voor staat met The King of Fighters XVI. Uiteraard is dit veel te vroeg om te vragen en Oda kon er wel om lachen. Hij verzekerde ons “dat The King of Fighters XVI de ultimate fighting game zal worden”. Daar houden wij hem dan ook aan. Het neemt niet weg dat we verder nog benieuwd zijn naar andere toekomstplannen van SNK omtrent de The King of Fighters-franchise. Een SNK vs. Capcom is alweer van een tijdje terug en dit soort cross-over content is erg populair. Oda zei dat er weinig over te zeggen valt vanwege de meest voor de hand liggende redenen, maar dat met de toekomst van The King of Fighters (en andere SNK titels) we hier wel meer van mogen verwachten. Zo stipte hij aan dat ze met cross-over content flink bezig zijn geweest in Samurai Shodown (Baiken) en dat dit alleen maar meer zal gebeuren. Kortom, er ligt een hoop in het vooruitzicht wat betreft SNK, The King of Fighters en de inzet van Yasuyuki Oda.