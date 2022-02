Vorige week konden we jullie al melden dat Capcom een mysterieuze countdown website had gelanceerd en we hadden toen al onze vermoedens dat er een aankondiging omtrent Street Fighter zou volgen, daar de timer een dag na de Capcom ProTour Season Finale zou aflopen.

Dat vermoeden bleek te kloppen, want Capcom heeft Street Fighter 6 officieel aangekondigd. Middels de onderstaande trailer krijgen we een eerste voorproefje, hoewel de beelden nog geen gameplay bevatten. De Japanse ontwikkelaar annex uitgever geeft aan dat we in de zomer meer informatie over Street Fighter 6 mogen verwachten.

Het is nog niet duidelijk wanneer en op welke platforms de fighter zal verschijnen.