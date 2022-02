Capcom heeft behoorlijk wat IP’s die aan de horizon liggen. Zo is er onder andere volop aandacht voor een Resident Evil 4 Remake en ook Pragmata komt er nog aan. Ware het niet dat Capcom een site heeft gelanceerd met een countdown timer erop. Deze telt, vanaf nu, 6 dagen af naar de 21ste van februari. Wat kan er aangekondigd worden?

De 21ste van februari is heel toevallig een dag later na het Street Fighter V toernooi, de ‘Capcom ProTour Season Finale’. Het zou een zeer mooi moment zijn om de hele Street Fighter V saga af te sluiten en op dat moment een opvolger aan te kondigen. Het kan ook zijn dat Marvel vs. Capcom 2 of Street Fighter III: 3rd Strike eindelijk voorzien worden van een remake/remaster, iets waar fans al erg lang naar hunkeren. De geruchtenmolen kan lekker op volle toeren gaan draaien op deze manier.

We houden jullie hier op de hoogte wat de uiteindelijke aankondiging wordt. De countdown site kun je hier bezoeken.