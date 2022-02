Na 2 en 3 volgt logischerwijs 4. Het zou dan ook niet vreemd zijn dat er, na het succes van de remakes van Resident Evil 2 en 3, ook gekeken zou worden naar Resident Evil 4. Tot op vandaag is er nog steeds niets officieel bevestigd door Capcom, maar de bewijzen stapelen zich op. Nu doken ook nieuwe details op op Fanbyte.

Uit het verslag kunnen we afleiden dat de remake toch wel enkele zaken zal veranderen, ten opzichte van het origineel. Zo zal er meer ingezet worden op een ‘spooky’ sfeer: de openingsscène zal zich bijvoorbeeld ’s nachts afspelen, alsook een groot deel van de rest van de game. Daarnaast zullen ook enkele nevenpersonages meer screentime krijgen in de remake en dus belangrijker worden. Ook de twee uitbreidingen, ‘Assignment: Ada’ en ‘Separate Ways’, zouden op één of andere manier herwerkt worden in de remake.

Als kers op de taart zou Capcom vroeg in 2022 meer info geven en de remake eindelijk officieel aankondigen. Uiteraard is dit nog niet gebeurd, dus neem je korreltje zout er voorlopig nog even bij.