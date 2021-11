Afgelopen weekend heeft stemacteur DC Douglas mogelijk Resident Evil 4 Remake gelekt tijdens zijn Twitch stream en in privéberichten naar fans, zo laten verschillende bronnen weten.

Douglas is de originele stemacteur van Wesker en heeft beweerdelijk naar meerdere personen concept art gestuurd van diens personage in de Resident Evil 4 Remake. Het duurde echter niet lang voordat Douglas met een statement naar buiten kwam over de geruchten, waarin hij laat weten dat hij momenteel geen contract heeft met Capcom voor een Resident Evil game. Dit statement zegt natuurlijk helemaal niets aangezien hij hier waarschijnlijk over zou moeten liegen als hij wel onder contract stond.

Diverse mensen hebben screenshots gedeeld van privéconversaties met Douglas, waarin hij het concept art deelt. Nadat dit alles zich had voorgedaan, zijn Douglas z’n Twitch en Twitter accounts offline gehaald, wat zijn statement toch een stukje minder kracht bijzet. Waarom zou je immers je accounts verwijderen als je niets hebt gelekt?

De vraag lijkt eerder “wanneer komt de Resident Evil 4 Remake uit?” te zijn dan “komt de Resident Evil 4 Remake uiteindelijk?”. Het enige wat we kunnen doen is wachten aangezien Capcom helaas ook niets kwijt wilde over de Resident Evil 4 Remake en Douglas’ betrokkenheid bij Resident Evil projecten. Wie weet krijgen we volgende week iets te zien bij The Game Awards.

So not only did dc douglas break NDA on live stream by admitting to being wesker in the Separate Ways portion of the new #re4remake , but he also sent out concept art given to him by @CapcomUSA_ @dev1_official #REBHFun #wesker #ResidentEvil pic.twitter.com/BlE6orf3tK

— Helping Spread Awareness (@BewareCreepyVAs) November 27, 2021