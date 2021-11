Pc-bezitters die een Oculus Quest 2 hebben, kunnen sinds eergisteren Resident Evil 4 VR spelen. Deze versie mist echter wat extra content die wel in het origineel zat, maar het ziet er naar uit dat in ieder geval één modus later alsnog toegevoegd zal worden.

Op het YouTube-kanaal van Oculus was een video geplaatst waarin te zien was dat ‘The Mercenaries’ in 2022 toegevoegd zal worden aan Resident Evil 4 VR. Deze video is ondertussen weggehaald, maar Biohazard Declassified heeft op tijd een kopie kunnen maken.

Het ziet er dus naar uit dat de desbetreffende trailer te vroeg online werd gezet. Een officiële aankondiging lijkt dus aanstaande en de video kan je hieronder bekijken.