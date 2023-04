Het heftige prijskaartje van de DualSense Edge is inmiddels een bekend onderwerp en in onze review kun je lezen of de premium controller iets voor jou is. Eén van de zaken die we opmerkten is dat de ondersteuning op andere platforms dan de PS5 nog wat te wensen overlaat, iets wat Apple heeft opgepikt en middels een update heeft aangepakt.

Vanaf nu is het namelijk mogelijk om de DualSense Edge controller te gebruiken met je Apple devices middels een uitrol aan updates voor iOS, iPadOS, tvOS (allen 16.4) en macOS Ventura (13.3). Via de support pagina van Apple wordt er duidelijk uitgelegd hoe je de controller kunt koppelen aan jouw apparaat. Dit kon overigens al met je DualShock 4 of standaard DualSense controller, maar daar is dus nu de premium variant bijgekomen.