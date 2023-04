ASUS onthulde van de week een geduchte concurrent voor de Steam Deck in de vorm van de ASUS ROG Ally, een handheld pc waar je allerhande games op moet kunnen spelen. Met een Full HD display en een 120Hz refresh rate klinken de eerste specificaties in ieder geval al goed.

Waar echter nog onduidelijkheid over heerst, is het prijskaartje van de Ally. Nu heeft een zelfbenoemde leaker op Reddit een aantal zaken op een rij gezet, informatie die hij heeft verkregen tijdens een hands-on sessie bij de fabrikant. Zo zou de handheld een prijskaartje van $649 krijgen voor het goedkoopste model met een opslag van 512GB. In het hogere segment moet men naar verluidt $899 betalen voor de 1TB-versie.

Daarbij meldt de leaker dat ASUS een release window in oktober van dit jaar in gedachten heeft en Windows 11 zou out-of-the-box meegeleverd worden. Echter zou ASUS ook aan een custom OS werken, die nog niet klaar is, maar wel al met Steam, Origin en Game Pass zou moeten kunnen verbinden.

Vooralsnog zijn dit onbevestigde uitspraken, maar een dergelijke prijs zou geen slechte zet van ASUS zijn om de concurrentie aan te gaan met de Steam Deck.