Valve bracht een jaar geleden de Steam Deck op de markt, wat een handheld pc is die allerlei pc-games kan afspelen. Het is een succes en dan heb je natuurlijk al snel partijen die ook een duit in het zakje doen. ASUS ROG heeft namelijk de Ally aangekondigd, een nieuwe handheld pc, waarvan je hieronder een eerste indruk krijgt middels een trailer.

De timing van de aankondiging is echter (bewust) wat ongelukkig, want de onderstaande video ging op 1 april live. Maar met het posten van additionele foto’s/clips op sociale media vandaag geeft ASUS ROG aan dat het geen grap is, het is een echt bestaand apparaat.

Als we de trailer zo bekijken moet dit een directe concurrent van de Steam Deck worden. We moeten echter de details afwachten, want veel is nog niet bekendgemaakt.