De PlayStation Vita was Sony’s tweede poging om een grote rol te spelen op de handheld markt, maar het apparaat was lang niet zo succesvol als de PlayStation Portable. Sindsdien heeft Sony deze markt gelaten voor wat het is, maar de laatste tijd zijn er geruchten opgedoken dat Sony misschien weer aan een native PlayStation handheld zou werken.

Wij achten die kans klein. Althans, als het om een directe opvolger van de PlayStation Vita gaat. Dit gerucht wordt ook tegengesproken door journalist Jeff Grubb, zo stelt hij dat het beste is om de verwachtingen flink bij te stellen. Interessant is echter dat hij wel iets vernomen heeft over een cloud streaming handheld.

Dat klinkt een stuk meer plausibel, aangezien veel hardware partijen zich hier nu op storten. Met de streamingtechnologie van voorheen PlayStation Now, heeft Sony in feite alles in huis om dit te faciliteren. Bovendien gaf insider Henderson laatst al aan dat er mogelijk nog andere hardware aangekondigd wordt voor de komst van een eventuele PlayStation 5 Pro.

Dit volgt hij nu op met een nieuw artikel waarin meer informatie wordt gedeeld. Zo zou de nieuwe handheld de codenaam Q Lite hebben, wat direct samenwerkt met de PlayStation 5. Volgens Insider Gaming betreft het echter juist niet een cloud streaming apparaat, maar een systeem dat is bedoeld voor Remote Play met de console.

Het systeem zou streaming tot 1080p en 60fps ondersteunen, waarbij een continue internetverbinding vereist is. Qua design zou de Q Lite op de DualSense controller lijken, maar dan met een groot LCD-touchscreen in het midden. Verder ondersteunt het adaptieve triggers voor haptische feedback.

Op dit moment zou de handheld in de QA fase zitten en moeten verschijnen na de PlayStation 5 met losse disc drive, maar voordat de PlayStation 5 Pro uitkomt. Over dat laatste kan Insider Gaming melden dat die gepland staat voor het najaar van 2024. Hierbij suggereert Henderson ook dat de volgende PlayStation Showcase weleens een grote kan worden, omdat Sony hier de volgende fase van PlayStation aan zou willen kondigen.