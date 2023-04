PlayStation VR2 is nu ruim een maand verkrijgbaar en hoewel we zeer te spreken zijn over de hardware, is het prijskaartje fors. Daarnaast zijn er veel wat kleinere games uitgebracht en ontbreekt het een beetje aan een killer-app voor het platform. Tenzij je Gran Turismo 7 en Resident Evil 8: Village hieronder schaart, die een update hebben gekregen.

Recent konden we melden dat het qua verkopen niet al te best zou gaan. Hoewel we geen officiële cijfers hebben, zou PlayStation VR2 een kleine 300.000 units verkocht hebben. Dat is niet echt veel voor een productlancering van dit kaliber. Dit zou volgens hetzelfde gerucht ook ver onder de verwachting van Sony liggen.

Het is wachten op officieel nieuws vanuit Sony voordat er echt conclusies getrokken kunnen worden. Een nieuw bericht van bekend Apple insider Ming-Chi Kuo geeft nu echter aan dat Sony de productie van de hardware naar beneden zou hebben bijgesteld. In het rapport stelt Kuo dat de reductie 20% betreft op het totale aantal van 2 miljoen units tegen eind vorige maand.

Dit is niet de eerste keer dat er geruchten over de productie opduiken. Hier zou ook al sprake van zijn geweest voor de release van het platform, maar dat werd toen door Sony ontkend. De geruchten blijven echter aanhouden: waar rook is, is vuur?