PlayStation VR2 is nu ruim een maand verkrijgbaar en het is wachten tot Sony met de eerste informatie komt over de verkopen. Aan de hand daarvan kunnen we zien of het een succes is, maar in de tussentijd komt Bloomberg al met een bericht dat het er niet zo heel goed uitziet.

Volgens Bloomberg heeft Sony in de eerste paar weken na de release minder dan 300.000 PlayStation VR2 units verkocht. Om precies te zijn zou het om 270.000 stuks gaan, wat aanzienlijk lager uitvalt dan de 2 miljoen units die Sony vooraf verwacht had.

In het artikel komt ook Francisco Jeronimo, vice president bij analistenbureau IDC aan het woord. Hij stelt dat de toegenomen kosten in het leven, de onzekere baanmarkt en meer een impact hebben op de overweging van mensen om PlayStation VR2 aan te schaffen.

Volgens Jeronimo zou er snel een prijsverlaging moeten komen om te voorkomen dat PlayStation VR2 uitloopt op een complete ramp. Met andere woorden: zonder prijsverlaging ziet het er naar uit dat PlayStation VR2 gaat floppen.

“I suspect a price cut on the PSVR2 will be needed to avoid a complete disaster of their new product”

Of het klopt is afwachten tot Sony meer verkoopinformatie vrijgeeft. De hoge prijs zal ongetwijfeld een flinke drempel zijn, hoewel de hardware wel bewezen heeft waar voor het geld te bieden. Overigens werd er voor de release van PlayStation VR2 al gemeld dat de pre-orders relatief teleurstellend waren.

Hoewel Sony dat ontkende, gooit dit nieuws er wel meer geloofwaardigheid tegenaan. In de tussentijd is Sony niet van plan geweest om de productie naar beneden bij te stellen, waaruit bleek dat ze alle vertrouwen hadden. Of dat nu nog steeds zo is zal de tijd leren.