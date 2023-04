Het is lang stil gebleven rond de free-to-play anime MMORPG Blue Protocol, maar tijdens de afgelopen The Game Awards werd eindelijk weer eens een nieuwe trailer getoond. Naast een blik op het verhaal en de gevechten, werd ook duidelijk dat Amazon Games aan de titel meewerkt en dat we de game in de tweede helft van dit jaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc mogen verwachten.

Nu het bijna zover is, heeft Bandai Namco besloten om de openingsvideo van Blue Protocol online te zetten. Daarvoor wordt ook speciaal gebruik gemaakt van het nummer ‘Mirai’ dat de Japanse rockband L’Arc~en~Ciel verzorgt. De bijna 3 minuten durende video zie je hierboven. Op een exacte releasedatum van de game blijft het helaas nog even wachten, maar dat kan nooit lang meer gaan duren.