Een hele tijd geleden kondigde Bandai Namco de free-to-play anime MMORPG Blue Protocol aan, maar sindsdien is het een lange tijd akelig stil gebleven rond deze titel. Tijdens The Game Awards werd echter een nieuwe trailer getoond, die zowel het verhaal als de combat in de schijnwerpers zet. Amazon Games helpt ook mee aan deze game.

We wisten al dat de game in de eerste helft van 2023 enkel op pc zou uitkomen in Japan, maar de trailer verklapt dat wij in het Westen in de tweede helft van 2023 hiermee aan de slag zullen kunnen gaan. Ook werd duidelijk dat Blue Protocol, naast de PS5 en pc, naar de Xbox Series X|S zal komen.

Lees hieronder meer en bekijk de trailer.

Prepare to battle for your future. The world is on the brink of destruction. You’ll need to rely on friends and strangers to help you rediscover the hero you are. In this action-packed combat MMO it’s up to you to win back the future.