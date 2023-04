Er bestaat een goede kans dat er gewerkt wordt aan een remake van Persona 3 en dat er een nieuwe Jet Set Radio titel in ontwikkeling is. Er is een korte video opgedoken die als een soort showreel dient, waarin deze games voorbij komen. Deze video zou getoond zijn bij een interne SEGA meeting, maar heeft op één of andere manier zijn weg naar het web gevonden.

Het zou hier om een video gaan uit 2021 die een reeks van games toont die in ontwikkeling zijn en waren, vandaar dat ook Sonic Frontiers in de video terugkomt. Die game is immers reeds verkrijgbaar. De twee onaangekondigde games in de video zouden dus Persona 3 en Jet Set Radio zijn.

Volgens Gematsu zou de remake van Persona 3 al een paar jaar in ontwikkeling zijn, maar verdere details zijn niet bekend. Wat dit gerucht staaft is dat er in Japan een domein is geregistreerd: p3re.jp, wat een remake suggereert. Met name omdat de domeinhouder ook eigenaar is van p5r,jp, de website van Persona 5 Royal.

Het domein zou op 15 maart geregistreerd zijn wat weer hint naar een aanstaande onthulling. Een nieuwe Jet Set Radio is officieel niet aangekondigd, maar dit lekte eerder al eens via een enquête in 2022. Het ziet er dus naar uit dat dit hier een vrij geloofwaardig lek betreft. Met name omdat vergelijkbaar artwork van Jet Set Radio in juli 2022 al aan SEGAbits werd gelekt.

Indien er inderdaad een remake van Persona 3 en een nieuwe Jet Set Radio onderweg zijn, zal het wellicht niet lang duren tot we meer horen. Mogelijk in juni wanneer veel partijen een showcase hebben.