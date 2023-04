Nu de E3 definitief niet doorgaat is het vanzelfsprekend dat uitgevers hun eigen evenementen gaan organiseren om hun aanstaande games aan de man te brengen. Zo ook THQ Nordic, die naar eigen zeggen nog wel wat onaangekondigde titels in de pijplijn heeft zitten. Het evenement is digitaal en zal op 11 augustus te bekijken zijn.

Naast dat reeds aangekondigde titels getoond zullen worden, belooft THQ Nordic ook met een aantal premi√®res te komen. Er liggen dus zeker wat nieuwe aankondigingen in het verschiet. Om ons alvast warm te laten draaien heeft THQ Nordic de onderstaande teaser uitgebracht. Zet 11 augustus dus maar alvast in jouw agenda. Voor ons in de Benelux zal het evenement om 21:00 uur ’s avonds beginnen.