Fans van Jet Set Radio kunnen hun geluk niet op met Bomb Rush Cyberfunk. Om te zeggen dat deze titel zijn inspiratie haalt bij Jet Set Radio is wellicht een understatement, want alles aan deze game doet je gelijk terug denken aan SEGA’s klassiekers in die serie. Nu heeft ontwikkelaar Team Reptile dan ook eindelijk een releasedatum bekendgemaakt.

Bomb Rush Cyberfunk verschijnt op 18 augustus voor de Nintendo Switch en voor pc via Steam. Het aankondigen van de releasedatum gaat uiteraard gepaard met een trailer, die we hieronder hebben geplaatst. Sta jij als Jet Set Radio-fan al te popelen om met deze titel aan de gang te gaan? Laat het ons weten in de comments.