Vorig jaar in september kondigde EA Motive aan dat er gewerkt wordt aan een game die zal draaien rond de beroemde superheld Iron Man. De game is momenteel in volle productie, maar er is tot op heden eigenlijk nog (bijna) niets meegedeeld over hoe het spel zal werken. Daarom is het momenteel nog wat gissen en zoeken naar kleine subtiele hints. Enter: Stephen Rhodes van Motive Studio die ons een subtiele hint geeft!

De goede man postte immers een vacature op Twitter waaruit we kunnen afleiden dat de Iron Man-game waarschijnlijk een openwereldgame zal worden. In de vacature wordt immers vermeld dat er wordt gezocht naar iemand met ‘experience in open world and non-linear dialogue for games’.

Dit is uiteraard geen zekerheid, maar gezien het feit dat Iron Man overal naartoe kan vliegen, lijkt de openwereldformule wel gepast voor deze game. We wachten meer officieel nieuws af.