Momenteel speelt The Super Mario Bros. Movie in de zalen en deze kleurrijke animatiefilm is een waar succes gebleken. Waarschijnlijk zal de film 1 miljard dollar opleveren en dus ligt de deur wagenwijd open voor sequels en meer. Shigeru Miyamoto, de bedenker van Mario, denkt daar hetzelfde over.

In een interview (vertaald door VGC) laat hij duidelijke hints vallen dat er meer films rond Nintendo figuren zitten aan te komen (zonder te bevestigen welke dit dan zullen worden).

“Please keep an eye on our next production. Nintendo is like a talent agency. We have many other entertainers (on our roster). There are various ways to develop characters (for the screen), including characters that are suitable for film and characters that are well known.”