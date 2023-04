Niet al te lang geleden onthulde ASUS dat ze met de ASUS ROG Ally een geduchte concurrent voor de Steam Deck op de markt willen zetten. De handheld pc heeft een aantal specificaties in ieder geval mee, zo zijn een Full HD scherm met een refresh rate van 120Hz al aanwezig.

Via een persbericht heeft de fabrikant meer (technische) details gedeeld. Zo zal de Ally gebruikmaken van de AMD Ryzen Z1 processor met de RDNA3 microarchitectuur voor de mooie plaatjes. Volgens ASUS kunnen door deze chip zowel high-end als indie titels probleemloos draaien. Het scherm heeft een piekhelderheid van 500 nits met ondersteuning voor Adaptive Sync, zodat tearing en gestotter geëlimineerd worden.

Op het gebied van werkgeheugen is er ondersteuning voor maximaal 16GB LPDDR5 en opslag tot 512GB PCIe Gen4. Een MicroSD slot is tevens aanwezig en het gewicht is zo’n 608 gram, waar de Steam Deck ruim 60 gram meer weegt. De interne componenten worden gekoeld door een systeem wat ASUS “Zero Gravity” noemt. Hiervoor zijn twee ventilatoren met dunne vinnen aanwezig.

Qua OS mogen spelers Windows 11 verwachten en bij aanschaf mogen ze meteen aan de slag met een cadeautje: 90 dagen Game Pass Ultimate. Daarbij wordt de handheld geleverd met Armoury Crate; ASUS’ software die gebruikers kunnen inzetten om de settings van hun game helemaal naar smaak aan te passen.

Over de prijs heeft ASUS nog geen woord gerept, hier zal men meer over onthullen tijdens het ROG Ally launch event, wat op 11 mei zal plaatsvinden. Naast adviesprijzen worden er meer specificaties onthuld en zullen topfiguren van ASUS, Microsoft en AMD aan het woord komen.