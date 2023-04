Het is meer dan een half jaar stil geweest rondom Flashback 2, maar de game laat nu weer van zich horen en wel met een video, en informatie over wanneer we het spel ongeveer kunnen verwachten.

Flashback 2 werd in mei 2021 aangekondigd en het was de bedoeling dat de game in 2022 zou verschijnen. Helaas kwam in dat jaar het nieuws naar buiten dat het vervolg op Flashback uit 1992 pas in 2023 in de winkels te vinden zou zijn.

Microïds laat nu weten dat Flashback 2 gepland staat voor november dit jaar. Het is dus nog wel even wachten tot je met de game aan de slag kunt. Om dit wachten wat dragelijker te maken is er een nieuwe video verschenen, die laat zien wat je van de gameplay kunt verwachten.

De video laat tevens weten dat er een Collector’s Edition beschikbaar zal worden gesteld, die een aantal extra’s met zich mee zal brengen. Die extra’s hieronder op de afbeelding, daaronder de trailer.