Zoals je op de afbeelding hierboven kunt zien heeft Steam een nieuwe in-game overlay. Momenteel kun je enkel een kijkje nemen als meedoet aan de Steam Client Beta, aangezien de nieuwe overlay onderdeel is van de meest recente update en nog niet officieel voor het grote publiek is uitgerold. Je leest er alles over op de officiële website.

Toch willen we je een aantal hoogtepunten niet onthouden. Zo is het nu mogelijk om tijdens het spelen notities te maken en dat venster ook in-game vast te zetten. Ideaal voor als je hulp nodig hebt bij een moeilijke puzzel of iets dergelijks. Daarnaast zijn de toolbar en de Screenshot Manager vernieuwd en kun je nu dingen zelf pinnen.