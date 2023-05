Als je gisteren het bericht hebt gelezen van welke games er op stapel staan voor Game Pass, dan heb je Weird West; Definitive Edition voorbij zien komen. PlayStation 5-bezitters hoeven zich niet buitengesloten te voelen, want de game komt ook naar hun console.

Weird West is al meer dan een jaar te spelen op de pc en op 8 mei zal er een definitieve versie van deze actie-RPG uitkomen, die ook voor de huidige generatie consoles zal verschijnen.

Volgens uitgever Devolver Digital kan je de bekende verbeteringen die een definitive edition met zich meeneemt verwachten. Wat dit precies zal zijn werd niet bekendgemaakt. Het enige wat we nu weten is dat de game een resolutie heeft van 4K en draait op 60 frames per seconde.

Om je een idee te geven wat je van Weird West: Definitive Edition kunt verwachten hebben we een gameplayvideo van het origineel voor jullie opgedoken. Die check je hieronder.