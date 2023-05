We waren al op de hoogte van welke Xbox Game Pass titels er op stapel stonden tot en met 2 mei. Nu we die datum gepasseerd zijn, laat Microsoft weten wat we tot en met 11 mei kunnen verwachten.

De komende dagen kunnen abonnees van Game Pass vier titels verwachten. Een daarvan zal alleen voor de pc uitkomen en één alleen voor de Xbox Series X|S. De overige twee kan je zowel op pc, console als in de cloud spelen. Het gaat om de volgende games:

Vanaf 4 mei

Ravenlok (Cloud, console en pc)

Vanaf 8 mei

Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S)

Vanaf 9 mei

Shadowrun Trilogy (pc)

Vanaf 11 mei

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, console en pc)

Verder is Redfall gisteren natuurlijk uitgekomen en die is eveneens onderdeel van Xbox Game Pass. Tot slot, de onderstaande games zullen de service vanaf 15 mei verlaten.

Before We Leave (Cloud, console en pc)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, console en pc)

Hearts of Iron IV (Pc)

Her Story (Pc)

Umurangi Generation: Special Edition (Cloud, console en pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je hier terecht.