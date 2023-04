Gezien we voorbij de helft van de maand zijn, heeft Microsoft bekendgemaakt wat we de komende weken mogen verwachten in Xbox Game Pass. Vanaf vandaag is Minecraft Legends beschikbaar, waarvan je spoedig onze review mag verwachten.

Verder staan er nog diverse andere titels op het programma, waaronder The Last Case of Benedict Fox en natuurlijk Redfall. De line-up aan toevoegingen voor de komende twee weken is als volgt:

Vanaf vandaag

Minecraft Legends (Cloud, console & pc)

Vanaf 20 april

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, console & pc)

Medieval Dynasty (Xbox One)

Vanaf 21 april

Homestead Arcana (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 26 april

Cassette Beasts (Pc)

Vanaf 27 april

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, console & pc)

The Last Case of Benedict Fox (Console & pc)

Vanaf 2 mei</h3.

Redfall (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Verder heb je vanmorgen al kunnen lezen dat vijf games Xbox Game Pass binnenkort zullen verlaten. Het was in eerste instantie echter onduidelijk wanneer precies, maar dat zal 30 april zijn zo heeft Microsoft laten weten. Het gaat om deze games:

Tetris Effect: Connected

Dragon Quest Builders 2

Destroy All Humans!

Unsouled

Bugsnax

