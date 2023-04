Met Game Pass is het natuurlijk heel fijn dat je voor een maandelijks bedrag tientallen verschillende games kunt spelen. Wat minder leuk is, is dat deze niet altijd beschikbaar blijven. Zo staan er weer een aantal titels op stapel om te worden geschrapt uit Xbox Game Pass.

Een paar dagen geleden werden er al zeven games geschrapt uit de digitale service van Microsoft. De komende twee weken zullen daar nog vijf games bij komen. Als je deze games nog wilt spelen, dan zal je dus snel moeten zijn. Het gaat om de volgende titels: