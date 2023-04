We zijn inmiddels in de maand april aangekomen en ook deze maand mogen we weer nieuwe toevoegingen verwachten aan Xbox Game Pass. Via Xbox Wire heeft Microsoft vanmiddag bekendgemaakt wat er op de planning staat en het betreft de onderstaande titels.

Vanaf vandaag

Loop Hero (Console & pc)

Vanaf 6 april

Iron Brigade (Cloud & console)

Vanaf 12 april

Ghostwire Tokyo (Cloud, console & pc)

Vanaf 13 april

NHL 23 (Console)

Vanaf 18 april

Minecraft Legends (Cloud, console & pc)

Waar nieuwe games komen, zullen ook weer games gaan. Zo zullen de onderstaande titels vanaf 15 april niet langer beschikbaar zijn via Xbox Game Pass. Dus mocht je deze games nog willen spelen, raden we je aan dat snel te doen.

Life is Strange: True Colors (Cloud, console & pc)

Moonglow Bay (Cloud, console & pc)

Panzer Corps II (Pc)

Rainbow Six Extraction (Cloud, console & pc)

The Dungeon of Naheulbeuk (Cloud, console & pc)

The Long Dark (Cloud, console & pc)

The Riftbreaker (Cloud, console & pc)

Later in april mogen we uiteraard nog meer games verwachten, maar daarvoor moeten we de komende nieuwsupdate afwachten. Mocht je de nieuwe games binnenkort willen spelen en heb je een Xbox Game Pass abonnement nodig, dan kan je dat hier aanschaffen.